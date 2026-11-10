Atatürk\'ün vefatının 88. yıl dönümünde Mersin\'de sirenlerle saygı duruşu yapıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'da saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde saygı duruşuyla anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 88 yıl önce hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'da siren sesleri yankılandı. Yolda yürüyenler ile araçlarından inen sürücüler, siren seslerini duyulması ile saygı duruşuna geçti. Saygı duruşu sırasında araç trafiğinin yoğun olduğu ve iş yerlerine gidenlerin yaya olarak ilerlediği caddelerde hayat durdu. Mesaisi başlayan çalışanlar da bulundukları iş yerlerinde, tarla, bahçe ve şantiye gibi yerlerde saygı duruşunda bulundu. Öte yandan kentlerde çeşitli törenler düzenlendi. Protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Mustafa Kemal Atatürk, okullarda düzenlenen törenlerle de anıldı.

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