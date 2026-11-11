Atatürk'ün yaptırdığı okulun hatırası yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk'ün yaptırdığı okulun hatırası yaşatılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk\'ün yaptırdığı okulun hatırası yaşatılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında kendi hesabından yaptırdığı tek derslikli Ergazi İlkokulu'nun hatırası, günümüzde yenilenerek 'Ergazi Şehit Adil Yurtoğlu İlkokulu' ismini alan okulda yaşatılıyor.

ANKARA'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında kendi hesabından yaptırdığı tek derslikli Ergazi İlkokulu'nun hatırası, günümüzde yenilenerek 'Ergazi Şehit Adil Yurtoğlu İlkokulu' ismini alan okulda yaşatılıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1930 yılında Ankara'da ilk ziyaret ettiği köy olan Ergazi köyünde, 1933 yılında kendi bütçesinden Ergazi İlkokulu'nu yaptırdı. Atatürk'ün yaptırdığı 2'nci ve son okul olan Ergazi İlkokulu, tek derslikte 1955 yılına kadar eğitime devam etti. 1955'te ek binanın yapılmasıyla derslik sayısı artırıldı. 1998'de ise İl Özel İdaresi tarafından 28 derslikli 3 katlı bugünkü bina yaptırılırken, ek bina ile Atatürk'ün yaptırdığı bina yıkıldı. Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki okul, 2016 yılında şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu'nun isminin verilmesiyle 'Ergazi Şehit Adil Yurtoğlu İlkokulu' adını aldı. Okulda, Atatürk'ün 93 yıllık eğitim mirası ve hatırası yaşatılıyor. Bugün 522 öğrencinin eğitim gördüğü okulun duvarlarında, Atatürk'ün yaptırdığı tek derslikli ilk binadan itibaren okulun yıllar içindeki değişimi fotoğraflarla anlatıldı. Ayrıca Atatürk'ün fotoğrafları, Anıtkabir maketleri, Atatürk'ün eğitimle ilgili sözleri ile öğrencilerin yaptığı Atatürk temalı resimlerden Atatürk köşesi oluşturuldu.

'ATA'MIZIN BİZE EMANET ETTİĞİ OKUL'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde de okulda özel bir anma töreni düzenlendi. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Türk bayrağı yarıya indirildi. Atatürk'ün bazı sözleri hoparlörden okundu. Ayrıca yine Atatürk'ün sevdiği türküler de dinletildi. Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına temsil gösterisi gerçekleştirdi. Ardından ellerindeki çiçekleri okul bahçesindeki Atatürk büstüne bıraktılar. Salonda düzenlenen anma töreninde de ise öğrenciler şiirler okudu. Törenin sonunda öğrenciler Atatürk'ün yaptırdığı okulun fotoğrafını kaldırıp hep birlikte 'Ata'mızın bize emanet ettiği okul' diyerek Atatürk'ü andı.

'BU OKUL ATATÜRK'ÜN BİZE EMANETİ'

Okul müdürü Zafer Ekici, okulun yapımına 1930 yılında başlandığını söyleyerek, "1933 yılında yapımı tamamlanmış. Tek derslikli, Atatürk'ün kendi imkanlarıyla yaptırdığı bir okul olarak kayıtlarda geçmektedir. Biz de bu tarihin ortaya çıkarılması için bir davette bulunduk. İlgili bütün kurumlara bu çağrımızı yaptık. Mail yoluyla, mektup yoluyla okulumuzun bu tarihi hafızasının tekrar ortaya çıkarılması için STK'lara, üniversitelere, yani Cumhuriyet'e gönül vermiş herkese seslendik. Geçmişe sahip çıkmak, geleceği inşa etmektir. Biz buna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Atatürk'ün şahsi imkanlarıyla yaptırdığı bir okulda bugün görev yapmak harika bir deneyim. Atatürk'ün eğitim idealini yaşatma sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Bu okul Atatürk'ün bize bir emaneti. Biz de 'Ata'nın emanetine sahip çıkmak' istiyoruz. İlk eğitim öğretime 1933 yılında Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan okulda aynı heyecanla eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Atatürk'ün kendi kurmuş olduğu bu okulun o meşaleyi hala taşıyor olması, bizim için büyük bir kıvanç ve övünçtür" dedi.

'OKULUMUZUN TARİHİNİ TÜRKİYE BİLSİN'

Ekici, Cumhuriyet'le beraber büyüyerek yol alan okulda 522 öğrenci bulunduğunu söyleyerek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, 10 Kasım'da, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, milli bayramlarda, anma programlarında bu tarihi bağı çocuklarla kurmak, onlarla bir gönül köprüsü oluşturmak istiyoruz. Önce çocuklarımız bilecek, ailelerimiz bilecek, bölgemiz bilecek, okulumuzun tarihini istiyoruz ki bütün Türkiye bilsin. Bu tarihi bir sorumluluk. Ata'nın emanetine sahip çıkmak, ülkeye, millete, devlete sahip çıkmaktır. Biz Ata'nın emanetine sahip çıkmak istiyoruz. Yeni Türkiye Yüzyılı'nı çocuklarımızla hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim idealini, Cumhuriyet'in eğitim ülküsünü ve Türk milletinin geleceğe dair umudunu yaşatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerGüncelSon Dakika

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
Eğlence mekanına silahlı saldırı Gencecik adamı hayattan kopardılar Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi Akaryakıtta çifte indirim müjdesi
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı Çocukların korku dolu anları kamerada Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:41
Erdoğan, Ursula von der Leyen’i böyle karşıladı: Maşallah, how are you
Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
11:06
Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı
Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti
11:04
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:52:38. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün yaptırdığı okulun hatırası yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android