Atatürk Üniversitesi'nde yapay zeka ve veri bilimi programları açılıyor - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde yapay zeka ve veri bilimi programları açılıyor

Atatürk Üniversitesi\'nde yapay zeka ve veri bilimi programları açılıyor

Atatürk Üniversitesi, yapay zeka ve makine öğrenmesi ile veri bilimi ve analitiği programlarının açılacağını duyurdu. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin çağdaş eğitim modeline ışık tutacak bu alanların öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları için hazır hale getirileceğini belirtti. Çomaklı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

26.04.2024 18:01
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Atatürk Üniversitesinde "yapay zeka ve makine öğrenmesi" ile "veri bilimi ve analitiği" programlarının açılacağı bildirildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin ülke yükseköğretiminde başlatılan yeniliklerin paydaşı olduğunu belirtti.

Açılacak "yapay zeka ve makine öğrenmesi" ile "veri bilimi ve analitiği" programlarının üniversitenin çağdaş eğitim modeline ışık tutacak alanlar olduğunu dile getiren Çomaklı, "Üniversitemizin bilimsel alt yapısı ve alanında uzman insan kaynağı ile açılacak yeni bölümleri de öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim almaları için hazır hale getireceğiz." dedi.

Çomaklı, desteklerinden dolayı Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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