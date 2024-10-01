Atatürk Üniversitesi\'nde Yeni Akademik Yıl Başladı

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ERZURUM, Atatürk Üniversitesi 68'inci kez kapılarını öğrencilerine açtı. Yaklaşık 15 bin öğrencinin yeni kayıt yaptığı üniversitede akademik yıl Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle başladı. Garaj Okuma Salonu bahçesinde düzenlenen programı izleyen birinci sınıf öğrencileri, mehter konserini cep telefonlarıyla kaydetti.

Atatürk Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılına 'Kampüse Hoş Geldin' oryantasyon programı ile merhaba dedi. Yeni başlayan öğrencilerin üniversite hayatına daha hızlı adapte olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek programın ilki Garaj Okuma Salonu bahçesinde gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, fakülte dekanlarının katıldığı programda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Mehterin seslendirdiği marşları dinleyen öğrenciler, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Mehter konserinin ardından birinci sınıf öğrencileri, fakülte ve meslek yüksekokulları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları olmak üzere 150'ye yakın standı gezdi. Programda öğrencilere üniversite hayatına dair önemli bilgiler verildi. Katılımcılar, stantları ziyaret ederek üniversitenin sosyal ve akademik imkanlarını tanıma fırsatı buldu.

Garaj Okuma Salonu'nda fakülte ve kurumların açtığı stantları gezen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, TEKNOFEST yarışlarında başarılı olan ekiplerle sohbet etti. Yeni sezonda örgün olarak yaklaşık 75 bin, açık öğretimde de 600 bin civarında öğrencileri bulunduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu, "Bu organizasyonla bizim hedeflediğimiz nokta şu; öğrenciler mesleğe hazır bir şekilde mezun olsunlar. Bugünkü programlarda ona yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ilk günden itibaren bizim ne yapmak istediğimizi anlama ve öğrenmeleri ve o yönde hareket etmelerini istiyoruz. Biz onları mesleği hazır şekilde mezun etmek istiyoruz. 4, 5, 6 sene fakültelerin süreleri var. Bu süreler içerisinde hem teorik bilgi hem de uygulamalı alanlarda kendilerini geliştirmeleri için tüm fırsatların üniversite içerisinde olduğunu, bunu bilmeleri gerektiğini, buna göre kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Sınıflar ilerlediğinde onların staj imkanlarını da artırmaya çalışacağız" diye konuştu.

'DAHA ÇOK BİLİM ADAMI DAHA ÇOK KAŞİF OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Erzurum'un TEKNOFEST'te önemli bir başarısı olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, şunları söyledi:

"Erzurum'un TEKNOFEST'teki ağırlığı ortada. Her sene ödüllerle geliyorlar. Bunu arttırmayı düşünüyoruz. Biz kendimizle içeriden bazı kaynakları ve bazı destekleri onlara sunacağız. Bilimsel anlamda bilimin genç yaşa inmesi çok değerli. Ben nörofarmaloğum. Bu işleri çok küçük yaşlarda öğrenmeleri beyin gelişimi için çok önemli. İnovasyonun genç yaşa inmesi çok önemli, üniversite hatta liselere inmesi önemli. Biz bunlarla ilgili programlar yapacağız. Çok genç yaşlarda bilimsel keşifleri yapabilecek nitelikte gençleri yetiştirmeyi o alanların beyinde gelişimlerinin artırmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili programlar yapacağız. Dolayısıyla daha çok bilim adamı daha çok kaşif oluşturmak istiyoruz sayı olarak. Dolayısıyla ülkenin geleceğinin de burada olduğunu düşünüyoruz."

Atatürk Üniversitesi'nde 3 gün sürecek 'Kampüse Hoş Geldin' programı, farklı aktiviteler, salon programları ve bilgilendirme stantlarıyla öğrencilerin üniversite yaşamına adaptasyon süreçlerine katkı sunacak.