Atatürk Üniversitesi'nden Bilimsel Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nden Bilimsel Çözüm Vurgusu

Atatürk Üniversitesi\'nden Bilimsel Çözüm Vurgusu

Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurum ve ülke sorunlarına bilimsel katkı sağlamaya odaklanacaklarını belirtti.

30.10.2024 12:46
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'un, bölgenin ve ülkenin sorunlarına katkı verecek bilimsel çalışmalara daha fazla eğileceklerini bildirdi.

Üniversite yerleşkesindeki ATA Otel'de düzenlediği toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya gelen Hacımüftüoğlu, üniversite olarak en önemli hedeflerinden birinin ülkenin problemlerine çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesinin farmakoloji ve organik kimya alanında çok güçlü olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:

"Bir savaş durumunda Türkiye'de ilaç sıkıntısı çekmemek adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Atatürk Üniversitesinin en güçlü tarafı ilaç konusu, farmakolojide birinci sıradayız, dünyada 186'ıncı. Dolayısıyla ilaç işini bizden iyi kimse yapamaz. Bu noktada gerekli destek ve yatırımları alacağız, Sağlık Bakanlığıyla iletişim halindeyiz. 9 grupla 45 asistan ve öğretim üyesi ile bu iş için çalışmalara başladık. İlk üreteceğimiz ilacın ismi belli oldu, bunları İstanbul'daki ilaç şirketleriyle yürütme yoluna gideceğiz."

Hacımüftüoğlu, çocukluğundan bu yana Erzurum'da bulunduğunu ve hayatının çoğunun bu şehirde geçtiğini belirterek, rektör yardımcısı atamalarını da yakınlık derecesine göre yapmadıklarını aktardı.

Erzurum'da çok değerli öğretim üyelerinin bulunduğunu, kaybedilen öğretim üyelerini de geri kazanmak için gerekli adımlar atacaklarını anlatan Hacımüftüğlu, "Bilimi bilim için çalışan bilim insanları var, bir de bilimi toplum için çalışanlar var. Biz ikinci grubu önceliyoruz. Bilimi artık kendi istekleri doğrultusunda değil toplumun önceliğini dikkate alarak, Erzurum'un, bölgenin ve ülkenin sorunlarına katkı verecek bilimsel çalışmalara daha fazla eğileceğiz." dedi.

Üniversitenin 655 bin öğrencisi var

Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesini zayıflatacak şeylere izin vermeyeceklerini, bu konuda basın mensuplarından destek istedi.

Atatürk Üniversitesinin 6 bin personel, 1600 akademisyen, 70 bine yakın örgün eğitim alan öğrencinin yanı sıra açık öğretimle toplamda 655 bin öğrencisiyle Türkiye'nin ikinci büyük üniversitesi olduğuna işaret eden Hacımüftüoğlu, Araştırma Hastanesinin yaklaşık 13 şehre hizmet verdiğini dile getirdi.

Hacımüftüoğlu, hastanenin radyoloji alanındaki gün alma sorunlarını ultrason ve tomografi cihazları satın alarak çözmeye çalıştıklarını, hasta yoğunluğunun önüne geçmek için de dijital randevu sistemini devreye alacaklarını atardı.

"Erzurumspor kırmızı çizgimizdir"

İlk kez üniversite kaynaklarını Erzurum'un sorunlarını çözmek için ayırdıklarına dikkati çeken Hacımüftüoğlu, "Hocalara proje vereceğiz, eğer Erzurum'un sorunlarıyla ilgili çalışıyorlarsa proje kaynaklarına ulaşacaklar. Erzurumspor kırmızı çizgimizdir. Statla ilgili sorun oldu, kabul ederlerse stadımızı veririz. Yasin Sepil hocamızın Yüksek İrtifa Kamp Merkeziyle ilgili projesi vardı, tezini yapmıştık. Yüksek irtifanın da Erzurum'un geleceğiyle ilgili çok önemli konu olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Türkez, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve rektör danışmanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi'nden Bilimsel Çözüm Vurgusu - Son Dakika

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