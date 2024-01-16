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Atatürk Üniversitesi Rektörü, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Rektörü, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı. Çomaklı, 5 kategorideki 147 fotoğraf arasından seçim yaparak, deprem ve Gazze olaylarına odaklanan fotoğraflara da oy verdi. Oylamanın ardından Çomaklı, fotoğraf sanatını takip ettiğini ve her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü, AA\'nın 2023\'e damga vuran fotoğraflarını oyladı
16.01.2024 - 14:56,  Güncelleme: 15:16
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Çomaklı, makamında, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 5 kategorideki 147 fotoğraf arasından oylama yaptı.

Bu yıla özel Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem: Umut" seçkisinden Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" isimli fotoğrafını seçen Çomaklı, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" seçkisinden de Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafına oy verdi.

Çomaklı, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada İsyan" adlı fotoğrafını tercih etti.

Oylamanın ardından Çomaklı, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu, her yıl düzenlenen fotoğraf oylamasını beğenerek takip ettiğini söyledi.

Fotoğrafları oylamada zorlandığını ifade eden Çomaklı, "Bizlere yaşadığımız yılı yeniden hafıza olarak tarama imkanı veriyor. Fotoğraf sanatını yakından incelemiş oluyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz günleri yeniden yaşadık." dedi.

Bu yıla özel olarak açılan "Deprem" ve "Gazze" kategorilerini farkındalık oluşturması açısından önemli bulan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı hala yüreğimizde taze. Ayrıca fotoğraflar, Gazze'de yaşanan soykırımın da gündemden düşmemesi ve insanların tepkilerini göstermeleri açısından yaşanan zulmü gözler önüne seriyor. Çevre-Yaşam, Haber ve Spor kategorilerinde de birbirinden seçkin eserler yer alıyor. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızla İsrail zulmünde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bizlere dünyanın her yerinden haber akışı sağlayan Anadolu Ajansına teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA
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Atatürk Üniversitesi, Ömer Çomaklı, Deprem, Gazze, Spor, Güncel, Son Dakika

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