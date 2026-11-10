Atatürk, vefatının 88'inci yılında Beyoğlu'ndan Dolmabahçe'ye yürüyüşle anıldı - Son Dakika
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Atatürk, vefatının 88'inci yılında Beyoğlu'ndan Dolmabahçe'ye yürüyüşle anıldı

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Atatürk, vefatının 88\'inci yılında Beyoğlu\'ndan Dolmabahçe\'ye yürüyüşle anıldı
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Atatürk, vefatının 88\'inci yılında Beyoğlu\'ndan Dolmabahçe\'ye yürüyüşle anıldı
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Atatürk, vefatının 88'inci yılında Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nden Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüyüşle anıldı. 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kalabalık Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü; görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı.

(İSTANBUL)- Beyoğlu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında İstiklal Caddesi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Tünel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Beyoğlu'nda düzenlenen törenler ve yürüyüşle anıldı. Atatürk'ü Anma Günü kapsamında İstiklal Caddesi baştan sona Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Beyoğlu Belediyesi yetkilileri, ilçe sakinleri ve belediye çalışanları, "Sonsuza Dek İzinde Dolmabahçe'ye Yürüyoruz" sloganıyla Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.

TAKSİM'DE SAYGI DURUŞU, DOLMABAHÇE'YE YÜRÜYÜŞ

Sabah saat 08.45'te Tünel Meydanı'nda toplanan kalabalık, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu öncülüğünde İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na doğru yürüdü. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde hayat adeta durdu. Siren sesleri eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıttaki resmi tören tamamlandı. Törenin bitimiyle birlikte saat 09.30'da Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'na doğru anma yürüyüşü başlatıldı. İlçe genelinden geniş katılımla gerçekleşen yürüyüşe, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı.

Kaynak: ANKA
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