Atatürk, Washington'da Anıldı

Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, KKTC Washington Temsilcisi Damla Güçlü, Washington Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Alpaslan Güldal, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı Erkin Heydarlı, Büyükelçilik mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Önal, burada yaptığı konuşmada, "Her şeyden önce Atatürk'ü anarken, ilk aklımıza gelen şey minnet borcu." ifadesini kullandı.

10 Kasım'ın aynı zamanda bir "muhasebe günü" de olduğunu belirten Önal, "Neredeyiz, ne yaptık, bundan sonra ne yapabiliriz? Bu açılardan çok önemli." dedi.

Önal, "Atatürk'ü çağdaşlarından ayıran en önemli özelliği hep güncel kalmasıydı." diye konuştu.