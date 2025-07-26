Atatürk Ziyareti Sırasında Dolandırıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk Ziyareti Sırasında Dolandırıcılık

26.07.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anıtkabir'de dolandırılan aile, şüpheliyi polise bildirerek adalet arayışına girdi.

MANİSA'dan eşi ve çocukları ile gelip, Anıtkabir'i ziyaret eden Yakup Aybar'ı, park halindeki otomobilini önce parça sökerek bozup, sonra da tamir ederek 4 bin 500 TL dolandıran Y.A., polis ekiplerince yakalandı.

Yakup Aybar, eşi Lütfiye Aybar ve çocukları ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Manisa'dan Ankara'ya gelip, Anıtkabir'i ziyaret etti. Aybar'ın, Anıttepe Turgutreis Caddesi'ne park ettiği otomobili, Anıtkabir ziyareti sonrası çalışmadı. Bu sırada yanlarına gelip kendisini oto tamircisi olarak tanıtan bir kişi aracı tamir edebileceğini söyledi. Yakup Aybar, aracı çalıştırıp, sanayiye götüren ve sözde arızayı tamir eden kişiye 4 bin 500 lira verdi. Durumdan şüphelenen Aybar, Ankara'dan ayrılmadan önce aracı park ettiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yakındaki bir derneğe ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, tamirci olarak tanıtan kişinin otomobilinin yanına yaklaşıp, çamurluk kısmına eğilerek bir parça söktüğünü fark etti. Aybar, söz konusu görüntü ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aybar, dilekçesinde, "Atamızı ziyaret için geldiğimizde böyle bir şeyle karşılaşmak bizi olumsuz etkiledi. Bizi tuzağa düşürerek dolandıran kişi ya da kişilerden davacıyız" dedi.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis araştırma başlattı. Aybar ailesini dolandırdığı iddia edilen Y.A., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Poliste sorgusu süren Y.A.'nın, benzer şekilde başka kişileri dolandırıp dolandırmadığı araştırılıyor.

ÇOK MUTLUYUZ'

Lütfiye Aybar, şüphelinin yakalandığı haberini alınca çok mutlu olduklarını söyledi. Lütfiye Aybar, "Ata'mızı ziyaret esnasında arabamızın yanına gelip, önce arabamızı bozup, sonra bizi pusuda bekleyip oto tamircisi olarak tanıtan kişiler yakalandı. Çok mutluyuz. Bizi maddi ve manevi zarara uğratan bu kişiler adalet önünde hesap verecekler. Bu şekilde dolandırılan birçok aile var. Lütfen şüpheli bir durum gördüğünüzde polise haber verin" dedi.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Anıtkabir, Güvenlik, 3-sayfa, Manisa, Güncel, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Ziyareti Sırasında Dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Çatalca’da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses Çatalca'da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses
Kınalıada açıklarında can pazarı 16 kişiyi taşıyan yat böyle yandı Kınalıada açıklarında can pazarı! 16 kişiyi taşıyan yat böyle yandı
Galatasaray, dünyaca ünlü kaleciye teklif yapacak Galatasaray, dünyaca ünlü kaleciye teklif yapacak
Yangından kurtulan ineğin gözyaşları Yangından kurtulan ineğin gözyaşları
Teknoloji devi Intel küçülmeye gidiyor Binlerce kişi işten çıkarılacak Teknoloji devi Intel küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Numan Kurtulmuş, ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ için partilerden 31 Temmuz’a kadar isim istedi. Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.
Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı

13:36
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
13:05
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
11:55
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
11:41
“Yanıyorum“ diyerek feryat eden orman işçisinin son hali
"Yanıyorum!" diyerek feryat eden orman işçisinin son hali
11:13
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı Açıklama inanılmaz
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz
16:27
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
16:26
HSBC’den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir
HSBC'den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir
16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
16:16
Galatasaray’da küsler barıştı Yönetim çok sevindi
Galatasaray'da küsler barıştı! Yönetim çok sevindi
16:13
Ukraynalı spiker Daria Bondar’dan Türkiye ve Arda Turan için olay sözler
Ukraynalı spiker Daria Bondar'dan Türkiye ve Arda Turan için olay sözler
16:11
Rusya’da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı
Rusya'da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı!
16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
16:00
Icardi’nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
15:58
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye’den dikkat çeken yükseliş
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye'den dikkat çeken yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 14:10:27. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk Ziyareti Sırasında Dolandırıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.