Ateşe Yürüyenler 7. Uluslararası Resim Sergisi İzmir'de Açıldı - Son Dakika
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Ateşe Yürüyenler 7. Uluslararası Resim Sergisi İzmir'de Açıldı

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Madımak'ta katledilen 33 aydın ve sanatçıyı anmak amacıyla düzenlenen 'Ateşe Yürüyenler 7. Uluslararası Resim Sergisi', Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde açıldı. Sergide 33 ressamın eserleri yer alıyor ve sergi 28 Mart 2025'e kadar açık kalacak.

23.02.2025 11:41  Güncelleme: 13:28
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından Madımak'ta katledilen 33 aydın ve sanatçının anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan "Ateşe Yürüyenler 7. Uluslararası Resim Sergisi" açıldı.

Madımak'ta katledilen 33 aydın ve sanatçının anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan ve 33 eserden oluşan "Ateşe Yürüyenler 7. Uluslararası Resim Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Küratörlüğünü Emine Özdemir'in yaptığı 33 ressamın, 33 eserinin sergilendiği sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Dramalılar Köşkü Galeri Hamam Sanat'ta düzenlenen açılış törenine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, meclis üyeleri, bürokratlar ve Bornovalılar katıldı. Sergi, 28 Mart 2025'e kadar açık kalacak.

Eşki: "Sanat hafızadır, unutmayacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın bir hafıza olduğunu ve bu hafızayı diri tutmaya devam edeceklerini belirterek, "2 Temmuz 1993'te Sivas'ta kaybettiğimiz 33 aydın ve sanatçıyı anmak, onların mücadelesini unutturmamak hepimizin görevidir. Bornova Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya, insan hakları ve demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı sergiye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Özdemir: "Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmak görevimiz"

Serginin küratörü Emine Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada; "Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerini bilip sahip çıkmak çağdaş insanın, dolayısıyla da sanatçının birinci görevidir. Bu güzel amaç etrafında toplanan tüm sanatçı arkadaşlarıma ve başta Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki olmak üzere çabamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Özkan: "Daha güzel günler için çabalamaya devam edeceğiz"

Bornova Belediyesi Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan ise serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Keşke 1993'ten bu yana her şey daha iyiye gitmiş olsaydı ve bambaşka şeyleri konuşuyor olsaydık. Bizim amacımız bu günlerin aksini yeşertmek. Madımak'ta katledilen aydınlık insanlarımızı anmaya, yaşadıklarımızı unutmamaya, daha güzel günler için çabalamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sanat 33 farklı mekanda yaşayacak

33 ressamın, 33 eseriyle katıldığı sergi, farklı sanatçıların da dönüşümlü olarak dahil olmasıyla toplam 33 farklı mekanda sanatseverlerle buluşacak. Ziyaretçiler, müzikologlar Adil Aslan ve Belda Gürol tarafından özenle seçilmiş klasik müzik eserleri eşliğinde tabloları görme fırsatına sahip olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ateşe Yürüyenler 7. Uluslararası Resim Sergisi İzmir'de Açıldı - Son Dakika

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