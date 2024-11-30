Ateşkes Denetleme Görevi Jeffers'a Verildi - Son Dakika
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Ateşkes Denetleme Görevi Jeffers'a Verildi

Tümgeneral Jeffers, İsrail-Lübnan ateşkesinin denetleme mekanizmasının eş başkanı oldu.

30.11.2024 04:16
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ABD Merkez Komutanlığı Özel Kuvvetler'den (SOCCENT) Tümgeneral Jasper Jeffers'ın İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının 5 üyeli "denetleme mekanizması eş başkanlığı" görevini yapacağı duyuruldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Jeffers'ın 27 Kasım'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Jeffers, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile birlikte İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulmasına ilişkin uygulama ve denetleme mekanizması eş başkanlığı görevini yürütecek.

ABD'nin başkanlığını yürüteceği çatışmaların durdurulması uygulama ve denetleme mekanizması, Lübnan ordusu, İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Fransa'dan oluşacak.

Biden'ın danışmanı Hochstein ise, daimi bir sivil yetkili belirlenene kadar "sivil eş başkan" olarak görev yapacak.

Lübnan resmi ajansı NNA, ABD'li Tümgeneral Jeffers'ın Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldiğini, görüşmede ateşkes anlaşmasının uygulanması, Lübnan'ın güneyindeki gelişmeler ve ilgili taraflar arasında koordinasyon mekanizmasının ele alındığını duyurmuştu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

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