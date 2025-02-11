Ateşkes Müzakereleri Krizle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Ateşkes Müzakereleri Krizle Karşı Karşıya

İsrail'in ateşkes müzakerelerini ertelemesi, arabulucu ülkeleri kızdırdı; Hamas esir takasını askıya aldı.

11.02.2025 03:16
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İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese arabulucu ülkelerin, İsrail'in anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin ertelemesi sebebiyle "kızgın" olduğunu yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere katılan İsrailli müzakere heyetinin başlıca görevinin "bir krizin çıkmasını önlemek" olduğu ancak Hamas'ın esir takasının 6. turunun askıya alınmasını duyurması sebebiyle bu konuda başarının sağlanamadığı belirtildi.

Haberde, arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'den ismi açıklanmayan yetkililerin, "İsrail'in tutumuna, özellikle de ikinci aşama için müzakerelerin ertelenmesine yönelik öfke mevcut." dediği aktarıldı.

İsrail ordu radyosunun haberinde de Hamas'ın esir takasını askıya almasına ilişkin, "Bu durum, bir kez daha Katar ve Mısır'ın arabuluculuk çabalarının imtihanı olacak." ifadesi kullanıldı.

Katar ve Mısır'ın daha önce bu tür engelleri aştığı hatırlatılan haberde, ABD yönetiminin baskısı göz önüne alındığında aynı başarıyı tekrar gösterip gösteremeyeceklerinin merak konusu olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmesi ve Refah Sınırı Kapısı'nın açılmasının ardından İsrail ordusunun "savaşa dönmekten başka baskı aracının kalmadığı" aktarıldı.

KAN'ın haberinde, dün İsrail müzakere heyetinin Netanyahu'dan ateşkesin ikinci aşamasının görüşülmemesi talimatı almasının ardından Doha'dan döndüğü belirtilmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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