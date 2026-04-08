Ateşkes sonrası İslam Memiş\'ten altın için çılgın tahmin

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki 15 günlük ateşkes piyasaları adeta ayağa kaldırdı. Altın 8 Nisan Çarşamba gününe yükselişle başladı. Ons altın 5 bin dolar sınırına dayanırken, Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin TL barajına ulaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Bu rakamlar Mayıs'ta aranacak” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

8 Nisan Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Altın güne yükselişle başladı. Altında son durum şu şekilde:

Gram altın fiyatı 6 bin 886 TL

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 390 TL

Yarım altın fiyatı 22 bin 779 TL

Cumhuriyet altını fiyatı 45 bin 558 TL

Ons altın fiyatı 4 bin 814 TL

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTTI

Orta Doğu’da tansiyonu düşüren ateşkes haberi, küresel piyasalarda “güvenli liman” olarak görülen altına olan talebi yeniden artırdı. Bir süredir baskılanan altın fiyatları, bu gelişmeyle birlikte yükselişe geçti. Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin TL sınırına yaklaşırken yatırımcılar “Altın yükselecek mi?” sorusuna yanıt arıyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Finans Analisti İslam Memiş, ons altın tarafında 5 bin 880 - 6 bin dolar seviyelerini beklediğini ifade etti. Memiş, her düşüşün yatırımcı için fırsat olduğunu vurgulayarak, “Yeni yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için her düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat verdiğini söylemeye devam edeceğim” dedi.

“BU FİYATLAR MAYISTA ARANACAK”

Yaşanan hareketliliği “beklenen yükselişin ayak sesleri” olarak nitelendiren Memiş, mevcut fiyatların ilerleyen aylarda aranacağını belirterek, “Altın tarafındaki bu fiyatlar mayıs ayında çok aranır, haziran ayında çok aranır” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN 10 BİN TL OLACAK MI?

İslam Memiş, gram altının 2026 yılı içinde 10 bin TL seviyesine ulaşacağını öngördüğünü ve bu beklentisinde herhangi bir revize yapmadığını dile getirdi.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR