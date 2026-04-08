Ateşkes sonrası İslam Memiş\'ten altın için çılgın tahmin

Orta Doğu’da ABD ile İran arasında sağlanan 15 günlük ateşkes, küresel piyasalarda altına olan talebi artırdı. Altın fiyatları 8 Nisan Çarşamba gününe yükselişle başlarken, yatırımcıların gözü yeniden altına çevrildi.
Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki 15 günlük ateşkes piyasaları adeta ayağa kaldırdı. Altın 8 Nisan Çarşamba gününe yükselişle başladı. Ons altın 5 bin dolar sınırına dayanırken, Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin TL barajına ulaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Bu rakamlar Mayıs'ta aranacak” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
8 Nisan Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Altın güne yükselişle başladı. Altında son durum şu şekilde:
Orta Doğu’da tansiyonu düşüren ateşkes haberi, küresel piyasalarda “güvenli liman” olarak görülen altına olan talebi yeniden artırdı. Bir süredir baskılanan altın fiyatları, bu gelişmeyle birlikte yükselişe geçti. Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin TL sınırına yaklaşırken yatırımcılar “Altın yükselecek mi?” sorusuna yanıt arıyor.
Finans Analisti İslam Memiş, ons altın tarafında 5 bin 880 - 6 bin dolar seviyelerini beklediğini ifade etti. Memiş, her düşüşün yatırımcı için fırsat olduğunu vurgulayarak, “Yeni yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için her düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat verdiğini söylemeye devam edeceğim” dedi.
Yaşanan hareketliliği “beklenen yükselişin ayak sesleri” olarak nitelendiren Memiş, mevcut fiyatların ilerleyen aylarda aranacağını belirterek, “Altın tarafındaki bu fiyatlar mayıs ayında çok aranır, haziran ayında çok aranır” ifadelerini kullandı.
İslam Memiş, gram altının 2026 yılı içinde 10 bin TL seviyesine ulaşacağını öngördüğünü ve bu beklentisinde herhangi bir revize yapmadığını dile getirdi.
