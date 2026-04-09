Orta Doğu'daki Ateşkes Türkiye Ekonomisine Nefes Aldırdı
Orta Doğu'daki Ateşkes Türkiye Ekonomisine Nefes Aldırdı

09.04.2026 05:09
Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatlarının düşmesi, Türkiye'nin ekonomisinde olumlu değişim beklentilerini artırdı. Enflasyon, faiz ve cari denge gibi alanlarda yeni fırsatlar ortaya çıkabilir.

Orta Doğu'da mart başında başlayan ve petrol fiyatlarını uzun süre 110 doların üzerinde tutan çatışmalara 2 hafta ara verilmesi piyasalara nefes aldırdı. Brent petrolün varil fiyatı Hürmüz Boğazından geçişlerin başlamasıyla 95 doların altına geriledi. ABD-İsrail ve İran arasında 5,5 hafta süren çatışma ortamında petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişler, ithalatçı konumdaki Türkiye için beklentileri bozmuştu.

Son bir haftalık süreçte küresel şirketlerin de aralarında bulunduğu finans kuruluşları, Türkiye'ye yönelik enflasyon beklentilerini yukarı çekmişti. Citigroup Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini %29 ve JP Morgan %28'e revize etmişti. Bu beklentilerle birlikte politika faizinin daha yüksek seviyede kalabileceği öngörüleri öne çıkmıştı. Yıl başında cari dengede 25 milyar dolar olan açık beklentisi ise 40 milyar dolara yükselmişti.

Ateşkesin ardından kalıcı bir barış ortamının sağlanması halinde, Türkiye ekonomisinin 5 önemli fırsat yakalayacağı belirtiliyor. Bunlar enflasyon, faiz, cari denge, döviz ve büyüme alanlarında olacak. Enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüşler, enflasyon beklentilerinin daha ılımlı hale gelmesini destekleyecek. Yabancı yatırımcının hızla Türkiye'ye dönüşü ile piyasa faizlerinde düşüş yaşanabileceği, ardından politika faizi üzerindeki baskıların azalabileceği ifade ediliyor.

Emtia fiyatlarındaki balonun sönmesi, cari denge için enerji faturası kaynaklı olumsuz beklentilerin pozitife dönmesini beraberinde getirecek. Jeopolitik risklerin gerilemesi, dolar talebinin azalmasını ve TL üzerindeki baskının hafiflemesini de destekleyecek. Yüksek emtia fiyatlarının maliyetler ve siparişler üzerindeki etkisi azalarak büyüme üzerindeki riskler hafifleyecek.

Ekonomistler, savaşın etkileri sönümlenmeye başladığında Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerden daha fazla ön plana çıkabileceğini ve çıkan yabancı sermayenin geri dönebileceğini söylüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için hayati önem taşıdığı, bunun cari denge ve enflasyon için olumlu olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Doğu'daki Ateşkes Türkiye Ekonomisine Nefes Aldırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Orta Doğu'daki Ateşkes Türkiye Ekonomisine Nefes Aldırdı - Son Dakika
