Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail ateşinde 3 Filistinli öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail ateşinde 3 Filistinli öldü, 9 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü, 9 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre Ekim 2025 ateşkesini ihlal eden saldırılarda şu ana kadar 1547 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 559 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Muhammed Anan er-Revag hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze kentinin batısındaki mahallede Filistinlilerin bulunduğu bölgeye en az bir füze attığını belirtti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında ise İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Filistinlilerin evlerine ateş açılması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Beyt Lahiya beldesinin Tel ez-Zeheb bölgesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Fatıma Ebu el-Leben yaşamını yitirdi. Aynı bölgede İsrail ateşiyle boynundan vurulan bir Filistinli kadın da ağır yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ile Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Deyr el-Belah'ın doğusundaki Masdar köyünün doğusunda ise İsrail'e ait bir İHA'nın attığı bombanın şarapnel parçaları nedeniyle 2 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, uluslararası çağrılara rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarında şu ana kadar 1547 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 559 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırımda şu ana kadar 74 bin 540 Filistinli hayatını kaybetti, 175 bin 678 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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