Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar sürüyor, son 24 saatte 2 Filistinli öldü - Son Dakika
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Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar sürüyor, son 24 saatte 2 Filistinli öldü

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen süren İsrail saldırılarında son 24 saatte hastanelere biri enkazdan çıkarılan 2 Filistinlinin naaşının getirildiğini, 16 kişinin yaralandığını bildirdi. 10 Ekim 2025'ten bu yana 1614 kişi öldü, 5 bin 849 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte hastanelere biri enkaz altından çıkarılan iki Filistinlinin naaşının getirildiği, 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1614 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 849 kişinin yaralandığı; aynı dönemde enkaz altından 850 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 645'e, yaralı sayısının 175 bin 978'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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