İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar Gazze Şeridi'nde can almaya devam ediyor.

Nasır Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun dün Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kampına düzenlediği bombardımanında ağır yaralanan 35 yaşındaki Nidal Halid eş-Şerif kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun dün Han Yunus'un güneybatısındaki Meslah bölgesine düzenlediği İHA saldırısında ağır yaralanan 40 yaşındaki Bilal Yusuf es-Semhuri'nin yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1671 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 62 kişinin yaralandığını bildirmişti. Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne saldırılarında toplam can kaybının 74 bin 736, yaralı sayısının 176 bin 194 olduğu kaydedilmişti.

İsrail saldırıları nedeniyle altyapısının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edilen Gazze Şeridi'nin yeniden imar maliyetinin, BM verilerine göre 71,4 milyar doları bulacağı değerlendiriliyor.