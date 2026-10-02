Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki İHA saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki İHA saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Gazze kentinin batı kesimindeki Ensar Kavşağı'nda İsrail ordusuna ait İHA, ateşkese rağmen sivilleri hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alması sürüyor.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu kavşağa düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Gazze kentinin batı kesimindeki Ensar Kavşağı'nda sivilleri hedef aldı.

İbrahim Munir el-Mısri'nin hayatını kaybettiği saldırıda 1 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1439 kişi yaşamını yitirirken 5 bin 52 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 40'a, yaralı sayısı 175 bin 168'e yükseldi.

Kaynak: AA
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