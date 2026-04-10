Atık Sulardan Enerji Geri Kazanımı Turizm Tesislerinde Ekonomik ve Çevresel Avantaj Sağlıyor
Atık Sulardan Enerji Geri Kazanımı Turizm Tesislerinde Ekonomik ve Çevresel Avantaj Sağlıyor

10.04.2026 12:11
Akdeniz Üniversitesi liderliğindeki bilimsel çalışma, atık sulardan ısı pompalarıyla enerji geri kazanımının oteller gibi büyük yapılarda maliyet ve karbon emisyonlarını azaltabileceğini ortaya koydu.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca koordinasyonunda yürütülen bilimsel çalışmada, atık sulardan enerji geri kazanımının turizm tesisleri gibi büyük yapılarda hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli avantajlar sağlayabileceği belirlendi. Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Bilim Üniversitesi’nden akademisyenlerin katkılarıyla yürütülen ve uluslararası bir dergide yayımlanan çalışmada, turizm tesisleri için sıcak su üretiminde atık su kaynaklı ısı pompalarının teknik, ekonomik ve çevresel performansı incelendi.

Duş ve lavabolardan çıkan sıcak suyun, kullanım sonrasında hâlâ önemli miktarda ısı enerjisi taşıdığına dikkat çekilen araştırmada, bu enerjinin büyük ölçüde kanalizasyon sistemine karışarak kaybolduğu, gri su niteliğindeki bu atık suyun, uygun mühendislik tasarımı ve ısı pompası sistemleriyle yeniden sıcak su üretiminde değerlendirilebileceği vurgulandı. Çalışma ayrıca, Antalya’da düzenlenecek COP31 süreci öncesinde, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik uygulanabilir mühendislik çözümü sunuyor.

200 yataklı bir otel ölçeğinde yapılan analizlerde, bu sistemlerin geleneksel doğalgazlı kazan sistemlerine göre belirgin üstünlükler sunduğu tespit edildi. Doğalgaz kazanlı sistemin yatırım maliyeti yaklaşık 63 bin dolar, atık su kaynaklı ısı pompası sisteminin maliyeti ise yaklaşık 190 bin dolar seviyesinde öngörülüyor. Buna karşın, yüksek verimli ısı pompası teknolojisi sayesinde maliyet farkının yaklaşık 3,5 yıl gibi kısa bir sürede geri kazanılabildiği belirlendi. Ayrıca önerilen sistemin, doğalgazlı sistemlere göre 1,6 ila 2,2 kat daha düşük karbondioksit emisyonu sağladığı ortaya kondu.

Çalışmada, bina sektörünün özellikle ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacı nedeniyle yüksek enerji tüketimine sahip olduğuna dikkat çekildi. Türkiye’de günlük yaklaşık 16 milyon metreküp atık su oluştuğuna işaret edilen çalışmada, bu atık suyun önemli bir ısıl potansiyel taşıdığı ve özellikle turizm gibi enerji yoğun sektörlerde değerlendirilmesinin karbon azaltımı hedeflerine doğrudan katkı sağlayabileceği ifade edildi. Bu yönüyle atık su kaynaklı ısı pompası sistemlerinin yalnızca otellerde değil; hastaneler, öğrenci yurtları ve benzeri büyük ölçekli yapılarda da uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir çözüm sunduğu belirtildi.

Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Antalya’da düzenlenecek COP31 sürecinin, bu tür somut mühendislik çözümlerinin iklim politikaları çerçevesinde değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Akdeniz Üniversitesi, Turizm, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Advertisement
