Atık Toplayarak İhtiyaç Sahiplerine Destek

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Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama bu mesleği yapmak isteyen yok

(KIRKLARELİ)- Sevgi Mahallesi Muhtarı Nilüfer Karabacak, mahalle sakinleriyle birlikte topladığı atıkları Lüleburgaz Belediyesi'nin Mobil Atık Toplama Aracı'na teslim ederek karşılığında dönüşüm kartlarına yüklenen puanlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor.

Sevgi Mahallesi'nde vatandaşların topladıkları atıklar, Lüleburgaz Belediyesi'nin Mobil Atık Toplama Aracı sayesinde hem geri dönüşüme kazandırılıyor hem de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı olarak geri dönüyor.

Lüleburgaz Belediyesi'ne ait Mobil Atık Toplama Aracı'nın haftalık programı kapsamında Sevgi Mahallesi'ne geldiği günlerde mahalle sakinlerinin topladıkları atıkları araca teslim eden Muhtar Karabacak, Dönüşüm Kartı'na yüklenen para puanlarla ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunuyor.

"Hem çevre temizliği açısından fayda oldu hem de ihtiyaç sahiplerine gıda olarak geri döndü"

Bu davranış sayesinde hem çevre temizliği sağladıklarını hem de ihtiyaç sahiplerine destekte bulunduklarını belirten Muhtar Nilüfer Karabacak, "Muhtar olduktan sonra mobil atık aracının geldiğini öğrendiğimde neler getirildiğini öğrenerek başladım. Herkesi teşvik ettim. Evlerindeki atıkları getirdiler. Mahallemizde hem çevre temizliği açısından fayda oldu hem de ihtiyaç sahiplerine gıda olarak geri döndü bu. Benim çok hoşuma gitti. Şu ana kadar kartımızda yaklaşık bin 300 TL civarı bir para oldu. Bu yönden de herkese teşekkür ediyorum" dedi.