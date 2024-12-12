Atıklarla Engelleri Aşıyorlar

Mezitli Özel Eğitim Uygulama Okulu koordinatörlüğünde, hazırlanan "Kapsayıcı Doğa Eğitimi ile Engelleri Kaldıralım" projesi kapsamında öğrenciler atık malzemelerden ürettikleri ürünleri sergiledi.
Mezitli Özel Eğitim Uygulama Okulu öncülüğünde, Yenişehir Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu, Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Okulu, Akdeniz Özel Eğitim Anaokulu, Toroslar Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu ortaklığında "Kapsayıcı Doğa Eğitimi ile Engelleri Kaldıralım" projesi hazırlandı.
Proje ile öğrencilere sıfır atık ve temiz çevre temalarıyla doğa bilincinin kazandırılması amaçlanıyor.
Her ay farklı tema başlığı altında devam eden projenin bu ayında "Geri Dönüşüm" teması ele alındı.
Öğrenciler, tema kapsamında atık malzemelerden ürettikleri ürünleri Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen geri dönüşüm defilesinde sergiledi.
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