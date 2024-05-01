Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları

Atina\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları düzenlendi. Vatandaşlar parlamento binası önünde toplanarak Filistin'e destek mesajları verdi.

01.05.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla başkent Atina'da toplanan vatandaşlar, parlamento binası önüne yürüdü.

Eylem öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında parlamento çevresi yakınlarındaki bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanındaki metro istasyonu kapatıldı.

Çok sayıda katılımcı, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Eylemciler uzun süre "Filistin'e özgürlük" şeklinde slogan attı.

Öte yandan, Atina Öğrenciler Birliğine bağlı bir grup eylemci parlamento binası önünde dev bir Filistin bayrağı açtı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Parlamento, 1 Mayıs, Sendika, Memur, Atina, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:22 Columbia Üniversitesi’nde Filistin’e Destek Protestolarında Polis Operasyon Düzenledi Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Protestolarında Polis Operasyon Düzenledi
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:14:16. #1.11#
SON DAKİKA: Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement