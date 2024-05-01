Atina\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla başkent Atina'da toplanan vatandaşlar, parlamento binası önüne yürüdü.

Eylem öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında parlamento çevresi yakınlarındaki bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanındaki metro istasyonu kapatıldı.

Çok sayıda katılımcı, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Eylemciler uzun süre "Filistin'e özgürlük" şeklinde slogan attı.

Öte yandan, Atina Öğrenciler Birliğine bağlı bir grup eylemci parlamento binası önünde dev bir Filistin bayrağı açtı.