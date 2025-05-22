Atina'da Filistin İçin Büyük Protesto

ATİNA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarını ve abluka nedeniyle derinleşen insani krizi protesto etmek için sokaklara döküldü.

Polis verilerine göre çarşamba günü 3.000'i aşkın kişinin katıldığı gösteride protestocular, savaş karşıtı sloganlar atarak Filistin bayrakları taşıdı. Göstericiler, "Dayanışma - Filistin Özgür Olacak" ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya atıfla, "İnsanlığa Karşı Suçlardan Aranıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Yunanistan Parlamentosu önünde düzenlenen protesto, Yunanistan'daki Filistin Topluluğu'nun öncülüğünde, sol partiler ve işçi sendikalarının desteğiyle gerçekleşti. Göstericiler, "kan dökülmesine ve çocukların açlıkla karşı karşıya bırakılmasına derhal son verilmesi" çağrısında bulundu.

Xinhua'ya konuşan bir protestocu, "Bütün bu vahşeti öylece durup seyredemem" ifadesini kullanırken, bir diğeri de "İnsan olarak tek yapabildiğimiz şey, burada olmak. Buraya Filistin'deki insanlara desteğimizi göstermek için geldik" dedi.

Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis günün erken saatlerinde Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gerapetritis, Yunanistan'ın acil ateşkes ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması çağrısını yineledi.