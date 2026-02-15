Atina'da İsrail'e Eurovision Protestosu - Son Dakika
Atina'da İsrail'e Eurovision Protestosu

15.02.2026 23:45
Filistin destekçileri, Atina'da İsrail'in Eurovision katılımını protesto etti.

Filistin destekçileri, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto etti.

Yunanistan'ı, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek şarkının belirlenmesi için yapılan Yunanistan finali, İsrail'e yönelik protestolara sahne oldu.

Final organizasyonunun yapıldığı Atina Festival Kompleksi önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasını protesto etti.

Filistin bayraklarıyla gelen protestocular, "İnsanların kalbi Gazze'de atıyor, özgürlüğe dek Filistin'le birlikteyiz", "Suçların ve işgalin üzerini örtmeyin" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Protestocular, üzerlerinde "Müzik bombalamaları perdeleyemez", "Filistin'e özgürlük, İsrail'i izole edin" yazılı pankartlar taşırken, İsrail'in yarışmaya katılmasının engellenmesini istedi.

AA muhabirine konuşan aktivist Maria Boleri, "Buradayız çünkü Filistin'de soykırım, cinayetler, yaralamalar, felaket devam ediyor. Eurovision organizasyonu, katil bir devleti bir şarkıyla kabul ediyor, İsrail'in katılımını onaylıyor. Buna 'hayır' diyoruz. Siyonist devletin temize çıkarılmasına karşıyız. Özgür Filistin için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aktivistler dağıttıkları el broşürlerinde, Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin organizasyondan çekilmesine ve Eurovision gösterimi yapacak mekanların etkinliklerini iptal etmesine yönelik taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA

