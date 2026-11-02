Kazakistan\'da darbe girişimi şüphesi! 10 kişi gözaltına alındı

Kazakistan'da darbe girişimi şüphesiyle yürütülen soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen silahlar ve ortaya çıkarılan gizli eğitim merkezleri dikkat çekti.

ANAYASAL DÜZENİ DEĞİŞTİRME PLANI ŞÜPHESİ

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkenin batısında bulunan Atırau kentinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 30 Ekim'de savcılık makamlarının koordinasyonunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik birimlerinin açıklamasına göre şüphelilerin, Kazakistan'ın batı bölgesinde anayasal düzenin temellerini zor kullanarak değiştirmeyi amaçladıkları değerlendiriliyor. Yetkililer, söz konusu kişilerin faaliyetlerinin bir süredir yürütülen soruşturma kapsamında incelendiğini belirtti. Operasyonun ardından şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.

EVLERİNDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gözaltına alınan 10 kişinin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Aramalarda ateşli silahlar, uyuşturucu maddeler, dini materyaller, kitaplar ve soruşturmayla bağlantılı diğer deliller ele geçirildi. Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, ele geçirilen materyallerin soruşturma kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Şüphelilerin faaliyetleri ile elde edilen deliller arasındaki bağlantıların incelenmesi sürüyor.

ÇOCUKLAR İÇİN 3 GİZLİ EĞİTİM MERKEZİ KURMUŞLAR

Operasyonun en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise çocuklara ve ergenlere yönelik faaliyet gösteren gizli eğitim merkezleri oldu. Güvenlik güçleri, şüpheli grupla bağlantılı olduğu belirtilen 3 gizli eğitim merkezinin faaliyetlerini durdurdu.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SUÇLAMALAR AĞIR

Kazakistan makamlarının açıklamasına göre gözaltına alınan kişiler, birden fazla suçlama kapsamında soruşturuluyor. Şüpheliler hakkında aşırılıkçı grup kurmak, gruba liderlik etmek, örgüt faaliyetlerine katılmak, terör propagandası yapmak ve dini temelde kin ve düşmanlığı kışkırtmak suçlamaları bulunuyor. Yetkililer ayrıca grup üyelerinden bazılarının geçmişte terör suçlarından ve adi suçlardan hüküm giydiğini bildirdi.

SORUŞTURMANIN AYRINTILARINA GİZLİLİK KARARI

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, Kazakistan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesi uyarınca soruşturmaya ilişkin diğer bilgilerin kamuoyuna açıklanamayacağı belirtildi.