Atlas Çağlayan Davasında İlk Duruşma

GÜNGÖREN'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın (15) ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesi ve sanal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmada 5'i tutuklu 8 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Abdulsamet Erdoğan, Ferhat Karadağ ve Sevgi Timur'un tahliyesine karar vererek duruşmayı 15 Mayıs'a ertelendi.

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların yabancı hat, Telegram ve X üzerinden tehdit mesajları attığı tespit edildi. İddianamede, sanıklar Ömer Faruk Ay, Sevgi Timur, Abdulsamet Erdoğan ve Ferhat Karadağ hakkında 'nitelikli tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüpheli Ömer Can Derin hakkında, 'Basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar, şüpheli Burak Türk hakkında 'Basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik' suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya, şüpheli Alaa Faısal hakkında, 'Basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' 've 'Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar, şüpheli Ömer Can Özdoğan hakkında ise 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişinin hatırasına alenen hakaret' suçlarında 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

5'i tutuklu 8 sanık, bugün Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada 2 tutuksuz sanıkla, sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. 5 sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık Ala Faısal ise duruşmaya katılmadı.

'HAT BANA AİT DEĞİL'

Tutuklu sanık Ferhat Karadağ, savunmasında, "Benim olayla hiçbir alakam yok. 13 yıl önce çıkardığım bir hat yüzünden hapisteyim. Suç tarihinde bu hat benim kullanımında değildi. Bu hattı asıl kullanan kişiyi savcılığa ilettik. Benim telefonum üzerinden yapılan siber incelemede suç unsuru oluşmadığı tespit edilmiştir" şeklinde konuştu.

'PAYLAŞIMLARDAN HABERİM YOKTU'

Tutuklu sanık sanık Ömercan Özdoğan ise savunmasında "Bir oyun oynarken, Atlas'ın yaşadığı olaya farkındalık oluşturmak istedim. Oyunda tanıştığım, yüzünü hiç görmediğim ve ismini Barış olarak söyleyen şahısla konuştum. Sonrasında ben, 'Atlas için adalet' isimli Instagram hesabı açtım. Atlas'ı öldüren şahısların bilgilerine ulaştım, onların fotoğraf ve bilgilerini kullanarak yapay zekadan görseller oluşturdum. Bu sebeple hesabın bilgileri Barış olarak tanıdığım kişiye teslim ettim. Sabah kalktığımda hesap kapatılmıştı, benim bu paylaşımlardan haberim yoktu" dedi. Diğer tutuklu sanık Sevgi Timur ise savunmasında, "Olaylarla hiçbir ilgim yok. Zaten benim telefonumda ve hesabıma yapılan incelemede herşey temiz çıktı. Ben Telegram kullanmıyorum hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kardeşim Y.T.'nin olayla bir ilgisinin olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

'KUZENİM BANA İFTİRA ATTI'

Tutuklu sanık Ömer Faruk Ay ise, "Tehdit mesajlarından haberim yoktu o telefonu ve hattı ben kullanmıyorum. Sevgi Timur'a aittir. Y.T. suçtan sıyrılmak için 'Ömer Faruk bana link attı' dedi ama ben link atmadım. Delil de bulunmadı. Tehdit mesajı atmadım" diye konuştu.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Abdulsamet Erdoğan, Sevgi Timur ve Ferhat Karadağ'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine verdi. Ömercan Özdoğan ile Ömer Faruk Ay'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, eksik hususların giderilmesi için duruşma 15 Mayıs 2026'ya ertelendi.