Atlı Mezuniyet Töreni

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'nu başarıyla tamamlayan 10 öğrenci, diplomalarını, 2 yıl boyunca farklı yöntemlerle eğittikleri atların üzerinde aldı. Bölüm birincisinin mezuniyet tahtasına nal çaktığı törende, öğrenciler atların üzerinde gösteri yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 akademik yılı mezunları için farklı bir diploma töreni düzenlendi. Eğitim alanında gerçekleştirilen törene Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törende, mezun olan 10 öğrenci, 2 yıllık eğitimleri boyunca bağ kurup, eğittikleri atların üzerinde özel bir gösteri sundu. İzleyenlerden büyük alkış alan gösterinin ardından diplomalar yine at üstünde öğrencilere verildi. Bölüm birincisi olan Ayşegül Özer (23), mezuniyet tahtasına nal çaktı.

'HER ATIN KENDİSİNE ÖZGÜ KARAKTERİ VE YAPISI VAR'

Yapılan projeler ve eğitimde uygulanan tekniklerle, eğitim alanlarını geliştirip genişlettiklerini söyleyen BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül, uygulanan modern teknikler ve projelerle eğitim kalitesini her geçen gün artırdıklarını belirtti. Prof. Dr. Gülşen Goncagül, "Bu sene 10 öğrencimizi mezun ettik. Öğrencilerimiz arasında tamamen bilgi sahibi olan ve kriterleri iyi kavramış öğrencileri mezun edip, sahaya yolluyoruz. Her bir atın kendisine özgü karakter ve yapısı var. Öğrencilerimiz geldiğinde eğitimlerine başlamadan önce farklı atlara bindirip, farklı karakterlerdeki atları tanımalarını sağlıyoruz. En sonunda da eğittikleri atlar üzerinde diplomalarını veriyoruz" dedi.

'SAMİMİ VE GÜZEL ORTAMI GÖRÜP, BURAYI TERCİH ETTİM'

Bölüm birincisi Ayşegül Özer ise "Buradaki çiftliğe geldiğimde, burada samimi ve güzel ortamı görüp, burayı tercih ettim. Olumlu sonuçlar aldığım dönem oldu. Bütün hayvanlarla bağım çok iyidir. Atlarla 7 yıldır iyi anlaşıyorum. Bundan sonra bir çiftlikte yarı veya tam zamanlı çalışmayı düşünüyorum" diye konuştu.