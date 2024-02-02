ATO Başkanı Gürsel Baran, mesleki eğitimi desteklemek için bedelli askerlik önerisinde bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, çocukları reel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim almaya yönlendirmek için mesleki eğitimin bazı avantajlar sağlanarak desteklemesi gerektiğini belirterek, "Bunlardan biri de meslek lisesi mezunlarının ücretsiz şekilde bedelli askerlik yapmasının sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB Binası'nda gerçekleştirilen "TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı"na katıldı.
Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, reel sektörün beklentileri, sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ATO'nun 68 meslek komitesinin 160 bin üyeyi temsilen gündeme getirdiği sorunların başında iş gücü talebinin geldiğini bildiren Baran, tekstilden ayakkabıya, nakliyeden inşaata kadar tüm sektörlerin nitelikli çalışana ihtiyacı bulunduğunu anlattı. Baran, "Çocuklarımızı reel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim almaya yönlendirmek için mesleki eğitimi bazı avantajlarla desteklememiz gerekiyor. Bunlardan biri meslek lisesi mezunlarının, ücretsiz şekilde bedelli askerlik yapmasının sağlanmasıdır." ifadelerine yer verdi.
Mesleki eğitimi özendirici öneriler
Baran, mesleki eğitime cazibe kazandırmak için sigorta primlerinin yüzde 50'ye kadar olan bölümünün devlet tarafından karşılanması, sağlık giderleri katkı payında yüzde 50'ye varan indirim, emeklilik için her yıla 3 ay yıpranma hakkı, bireysel emeklilik için yüzde 50 indirim, araç sigorta ve kasko bedellerinde yüzde 50 indirim sağlanması gibi konuların özendirici olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
Gürsel Baran, ticaret kesimini temsilen şu önerileri paylaştı:
Finansal yönetim ve harcama kontrolü konularında işletmelere büyük avantaj sağlayan ticari kredi kartlarının limitleri ile uygulanan taksit sayısının artırılması,
-Ticari kredi kartı ile kartın ödeme gücüne göre, komisyon olmaksızın vergi ve SGK primi ödeme imkanı sağlanması,
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya, beyaz eşya, konfeksiyon, triko, hazır giyim, hırdavat malzemesi, akü, oto lastiği ve oyuncakların zincir mağazalarda satılmasının engellenmesi,
Zincir mağazaların pazar günleri, dini ve milli bayramlarda kapalı olması, diğer günlerde de 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık kalması, bu mağazalarda indirimlerin belirli sürelerde ve sadece belli şubelerde yapılması,
Zincir mağazalarda indirimli veya promosyonlu satış kampanyalarının süresi ve sıklığı konusunun ayrıca düzenlemeye tabi tutulması,
KDV uygulamasında bazı sektörlerde ürünlerin alım ve satımında uygulanan farklı oranların işletmeler açısından işlem yükü oluşturması, karışıklığa yol açması ve kayıt dışını artırması nedeniyle alım ve satımlarda farklı oranların uygulanmasından vazgeçilip, tek oranlı KDV uygulanması,
Hem iş insanların hem de nakliye işi yapan işletmelerin vize konusunda yaşadığı sorunların çözümü, vize alım işlemlerinin kolaylaştırılması,
Şirketlerin birleşmesinin özendirilmesine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi,
Yerli ve milli üretimin desteklenmesi.
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