ATO ve ASO, Kahramanmaraş depreminin 1. yılında mesaj yayımladı

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 1. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baran, ATO'nun 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından hemen harekete geçerek, tüm imkanlarını felaketin yaşandığı bölgeye seferber ettiğini belirtti.

Baran, "Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla, aracıyla, gereciyle, personeliyle tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber ederken, iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına milletimizin her bir ferdi Türkiye için tek yürek oldu. Asrın felaketinde bir kez daha gördük ki dayanışma içinde milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, hiçbir engel yok. Felaket karşısında sergilenen dayanışmayı iliklerimize kadar hissettik." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde yaptıkları yardımlara da değinen Baran, şu bilgileri verdi:

"Bunlarla da yetinmedik bölgenin yaralarını sarmak için, üretimin, ticaretin, hayatın devamı için vatandaşlarımızın kalıcı konut ihtiyacını karşılayabilmek üzere 'Ayın Yıldızıyım ya Sen' temasıyla bir çağrı başlattık. 68 Meslek Komitemiz, Meclis ve Komite Üyelerimizle tek yürek olduk. ATO olarak kalbimiz deprem bölgesinde attı."

"Tersine göç kampanyası başlattık"

ASO Başkanı Ardıç da depremin ardından "Deprem Afet Kriz Toplantısı" gerçekleştirdiklerinin anımsattı. Deprem bölgesindeki sanayicilerin taleplerini değerlendirmek ve ASO Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları incelemek üzere Hatay'a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Ardıç, Yönetim Kurulu ile Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ne giderek, destekler konusunda istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Ardıç, "Bölgedeki sanayi tesislerinin bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini için 'tersine göç' kampanyası başlattık. 6 Şubat depremleri, devlet ve milletin dayanışmasının en üst düzeyde olduğunu bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.