Austin'den Lübnan'a Endişe Mesajı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırı haberlerinden endişe duyduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili, "İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını" ve Gazze'deki insani durumu konuştu.

Austin, İsrail'e gönderilen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryasının, ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik sarsılmaz taahhüdünü temsil ettiğini belirtti.

Bakan Austin, İsrail hükümetini, Gazze'deki vahim insani durumu ele almak üzere gerekli tüm adımları atmaya, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes fırsatlarını değerlendirmeye çağırdı.

Lübnan Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırı haberlerinden derin endişe duyduğunu belirten Austin, Lübnan ordusu ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarının emniyet ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı.