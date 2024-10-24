Austin: İsrail'in Sivilleri Koruması Şart

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NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma ve insani yardım sağlamada başarısız olması durumunda "gelecekte İsrail ile işbirliğine direnmeye devam edecek Filistinli nesil yetişeceğini" belirtti.

Austin, İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in, Gazze'de sivillerin korunmasını reddetmesi ve insani yardımların ulaşmasını engellemesi ile "kendi savunma hakkının" çok ötesine geçip geçmediği ile ilgili bir soruya Austin, "askeri hedeflere sivillerin korunarak ulaşabileceğini düşündüğünü daha önce defalarca açıkladığını" belirterek yanıt verdi.

Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile her konuşmasında sivillerin korunması ve insani yardımların engellenmemesi gerektiğini dile getirdiğini ifade ederek, "Bunları yapmamak, biliyorsunuz, gelecekte İsrail ile işbirliğine direnmeye devam edecek bir Filistinli nesli oluşturacak." diye konuştu.

Siviller ve insani yardım konularının stratejik bir zorunluluk olduğuna dikkati çeken Austin, İsrail'in bunu yapmaması durumunda "alandaki isyancı sayısını artıracağını" savundu.

Austin, Aralık 2023'teki bir konuşmasında da İsrail'in, Gazze'deki Filistinli sivilleri korumadığı takdirde "stratejik yenilgi" riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkati çekmişti.

İsrail'in 'sivil kayıpları ve sivil güvenliği hesaba katması' gerektiğini vurgulayan Austin, "Bu tür mücadelelerde ağırlık merkezi sivil halktır. Eğer onları düşmanın kollarına atarsanız, taktiksel zaferi stratejik yenilgiyle yer değiştirmiş olursunuz." şeklinde konuşmuştu.