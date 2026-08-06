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Av İhalelerine Yangın Tepkisi

Av İhalelerine Yangın Tepkisi
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Milletvekili Rızvanoğlu, orman yangınları sürerken av ihalelerinin iptal edilmesini istedi.

(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, orman yangınları devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026-2027 Av Turizmi Programı kapsamında başlattığı av ihalelerine tepki göstererek, özellikle yangınlardan etkilenen bölgelerdeki tüm av ihalelerinin iptal edilmesi çağrısında bulundu. Rızvanoğlu, "Bugün yapılacak tek bir silah atışı bile yeni bir yangın riski demektir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026-2027 Av Turizmi Programı kapsamında Anadolu yaban koyunu, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik ve melez yaban keçileri için ihale sürecini başlatmasına tepki gösteren YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, yazılı açıklama yaptı.

Rızvanoğlu, orman yangınlarının devam ettiği bir dönemde av organizasyonlarının planlanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, kamu otoritelerinin önceliğinin yaban hayatını korumak olması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün orman yangınlarını gerekçe göstererek bazı bölgelerde av organizasyonlarını iptal ettiğini hatırlatan Rızvanoğlu, Bakanlığın bugün farklı bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

Orman yangınlarının yalnızca ağaçları değil tüm ekosistemi yok ettiğine işaret eden Rızvanoğlu, sıcak hava ve kuraklık koşullarında av faaliyetlerinin yangın riskini artırabileceğini vurguladı. Rızvanoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanında ormanlar yanıyor. Günlerdir alevlerle mücadele ediyoruz. Böyle bir dönemde devletin bütün imkanlarıyla yaban hayatını korumasını beklersiniz. Üstelik bugün ormanda yapılacak tek bir silah atışı bile yeni bir yangın riski demektir. Sıcak havada, kurumuş otların arasında tek bir kıvılcım bile yeter. Böyle bir dönemde yapılması gereken avı teşvik etmek değil, yangın riskini de en aza indirmektir" dedi.

"GEÇEN YIL YANGINI GEREKÇE GÖSTEREN BAKANLIK BUGÜN NEDEN AYNI HASSASİYETİ GÖSTERMİYOR?"

Rızvanoğlu, Bakanlığın av turizmi programı kapsamında başlattığı ihalelerin bazı yangın bölgelerini de kapsadığına dikkati çekerek, "Bunun adı av turizmi değil. Av ihalesi değil, utanç. Çünkü yangından yeni çıkmış bir ekosistemde yapılması gereken, hayatta kalmayı başaran canlıları korumaktır. Onları ihaleye çıkarmak değil" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl yangınlardan etkilenen bölgelerde av organizasyonlarının iptal edildiğini anımsatan Rızvanoğlu, "Geçen yıl aynı kurum, 'yaban hayatı zarar gördü' diyerek yangından etkilenen bölgelerde av organizasyonlarını iptal etti. Demek ki yangınların yalnızca ağaçları değil, yaban hayatını ve ekosistemi de yok ettiğini biliyorlardı. Peki bugün ne değişti?" diye sordu.

"YABAN HAYVANLARI BİR GELİR KALEMİ OLAMAZ"

Yangınların yaban hayatı üzerindeki etkilerine ilişkin kapsamlı bilimsel verilerin bulunmadığını savunan Rızvanoğlu, kayıpların boyutu bilinmeden av sezonunun yeniden açılmasının doğru olmadığını belirtti. Rızvanoğlu, "Bilimsel veri bulunmayan, kayıpların boyutu dahi bilinmeyen böylesine büyük bir felaketin ardından av sezonunu yeniden açmak ne bilime sığar ne de vicdana" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün asli görevinin yaban hayatını korumak olduğunu vurgulayan Rızvanoğlu, "Bugün ihtiyacımız olan şey av turizmi değil, yaban hayatını yeniden ayağa kaldıracak bilimsel koruma politikalarıdır" ifadelerini kullandı.

Rızvanoğlu, başta orman yangınlarından etkilenen bölgeler olmak üzere 2026-2027 Av Turizmi Programı kapsamındaki tüm av ihalelerinin derhal iptal edilmesi çağrısında bulunarak, "Doğa bir ihale dosyası değildir. Ormanlar para kazanılacak alanlar değildir. Yaban hayvanları hiçbir zaman bir gelir kalemi olamaz. Onlar bu ülkenin doğal mirasıdır. Devletin görevi de o mirası korumaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Av İhalelerine Yangın Tepkisi - Son Dakika

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