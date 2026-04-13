Av Yasağı 15 Nisan\'da Başlıyor

13.04.2026 13:49
Gırgır ve trol teknelerine 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında av yasağı getirildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uygulanan av yasağı döneminin, gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan'da başlayıp, 31 Ağustos' kadar devam edeceği bildirildi.

Bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar dikkate alınarak yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamında, deniz ekosisteminin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Teknolojik gelişmeler balıkçılık sektörüne önemli katkılar sağlarken, bilinçsiz ve aşırı avcılık denizlerdeki biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Bu nedenle uygulanan av yasakları, su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uygulanan av yasağı döneminin, gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan'da başlayacağı bildirildi. Yasağın, 31 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Bakanlık tarafından getirilen kurallara uyulması şartıyla, av yasağının başladığı 15 Nisan itibarıyla gırgır ve trol teknelerinin Türk kara suları dışındaki uluslararası sularda avcılık faaliyetine devam edebileceği de belirtildi.

BELİRLİ TÜRLER İÇİN UYGULANAN YASAKLAR

6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ doğrultusunda uygulanacak tür bazlı av yasakları ise şöyle:

(Kalkan: 15 Nisan- 15 Haziran, karides: 15 Nisan- 31 Ağustos (uzatma ağları hariç), akivades, kidonya, kum şırlanı, deniztarağı ve istiridye: 15 Nisan- 31 Ağustos, lambuka, akya ve sarıkuyruk: 15 Nisan- 15 Mayıs, denizpatlıcanı: 1 Mayıs- 31 Ekim, ahtapot: 15 Nisan- 31 Ekim, mavi yengeç: 1 Mayıs- 30 Eylül"

STOK TESPİTİ ZORUNLULUĞU

Av yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin satışı, nakli ve imalatta kullanılması kesinlikle yasak olduğu da belirtildi. Yasak başlamadan önce avlanan ve satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerinde bulunan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün veya tesisin bulunduğu yerdeki İl/İlçe Müdürlüğü'ne başvurularak stok tespiti yaptırılması zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Stok tespiti yapılan ürünlerin, ilgili müdürlükten izin alınmadan kullanılmayacağı, satılamayacağı, nakledilemeyeceği ve ihraç edilemeyeceği de belirtildi.

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞI SERBEST

Öte yandan, tebliğ hükümlerine uyulması şartıyla, uzatma ağları ve çapari gibi yöntemlerle faaliyet gösteren geleneksel kıyı balıkçılığı yapan balıkçı tekneleri için avcılığın dönem boyunca serbest olacağı belirtildi.

7/24 DENETİM

629 kilometrelik kıyı şeridi ve güçlü balıkçılık filosu ile su ürünleri üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olan İzmir'de, bu potansiyelin sürdürülebilir şekilde kullanılması ve yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesi amacıyla; istihsal yerleri, karaya çıkış noktaları, balıkçı barınakları, toptan ve perakende satış yerleri ile yol güzergahlarında denetimler 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Özgür Özel’den İsrail’li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik Özgür Özel'den İsrail'li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik
Tottenham’ın kaderi yine değişmedi Küme düşme tehlikesi daha da arttı Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
13:29
Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
13:25
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
13:19
Sadettin Saran’dan takıma tam destek
Sadettin Saran'dan takıma tam destek
12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
