Avaza: Türkmenistan'ın Turizm Cenneti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avaza: Türkmenistan'ın Turizm Cenneti

Avaza: Türkmenistan\'ın Turizm Cenneti
12.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avaza, Hazar kıyısında lüks tesisleri ve temiz sokaklarıyla Türkmenistan turizmine katkı sağlıyor.

Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, beyaz bina ve arabalarıyla dikkati çekerken Hazar kıyısındaki kumsalları ve yeni tesisleriyle ülke turizmi açısından büyük önem teşkil ediyor.

Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde yer alan Avaza, Türkmenbaşı şehrine yaklaşık 25 dakika uzaklıktaki bir turizm bölgesi olarak öne çıkıyor. Bölgeyi ziyaret etmek isteyen turistler, Türkmenbaşı'nda bulunan uluslararası havalimanını kullanabiliyor.

Avaza bölgesindeki projenin duyurusu 2007'de açıklanırken bölge 2013'te tam kapasiteyle misafirlerini ağırlamaya hazır hale geldi.

Turistler, Avaza'daki lüks otellerde, parklarda, eğlence alanlarında ve kumsallarda bütün yılın yorgunluğunu atıyor.

Avaza'yı ziyaret eden turistlerin büyük çoğunluğunu Türkmenistanlılar oluşturuyor. Yıllık yaklaşık 150 bin turisti ağırlayan bölgede uluslararası konferans ve toplantılara gelenlerle birlikte bu sayı değişebiliyor.

En son Birleşmiş Milletlerin Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) 3. toplantısına ev sahipliği yapan bölge, birçok uluslararası etkinlik ve konferansın adresi durumunda.

Avaza'da ulaşım, otobüs ve taksilerle sağlanıyor. Otobüs fiyatlarının oldukça düşük olduğu kentte, toplantılara gelen misafirler şehir içinde ücretsiz ulaşımdan faydalanabiliyor.

Yazın yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle Avaza'da, özellikle gündüzleri yürümek neredeyse imkansız durumda. Bu nedenle toplu taşıma büyük önem arz ediyor.

Türkmenistan hükümeti, Avaza bölgesinde büyük bir ağaçlandırma çalışması yapıyor. Bölgenin yakın gelecekte yeşil, beyaz ve mavinin buluşma alanı olması amaçlanıyor.

Türkmenistan halkının Türkiye'ye sevgisi

Yolda yürürken karşılaştığınız Türkmenistanlılar, Türkiye'ye olan sevgi ve ilgilerini paylaşıyor. Kimileri Türkçe şarkıların sözlerini mırıldanırken kimileri turist olarak görmek istedikleri şehirleri, kimileri de izlediği dizileri anlatıyor.

Türk olduğunuzu anlayan Türkmenistanlılar size her konuda yardımcı olmak istiyor.

Şehri gezerken dikkati çeken hususlardan biri ise Türkçe müzik. Otellerden ve eğlence alanlarından duyulan Türkçe müzik sesleriyle kendinizi Türkiye'deki bir sahil kasabasında hissediyorsunuz. Ülkedeki gençlerin arabalarından Türkçe müzik sesleri yükseliyor.

Türkmenistan halkı, Türk dizilerine de yoğun ilgi gösteriyor. Türkmenistan Uluslararası Haber Merkezi Muhabirler Dairesi Başkanı Gülnar Amanova, buna bir örnek.

Amanova, AA muhabirine, ana dili Türkmencenin yanı sıra Rusça, İngilizce, Türkçe ve biraz Hintçe konuştuğunu söyledi.

Türkçeyi ailesinden öğrendiğini belirten Amanova, "Ailem, Türk dizilerini çok seviyor. Onlar her gün Türk dizileri izliyor." diye konuştu.

Amanova, ailesinin sevdiği dizilerden örnekler vererek başlarda Türkçe konuşmanın zor olduğunu ancak sonra Türkmence ve Türkçenin aslında farklı olmadığını fark ettiğini dile getirdi.

Annesinin ablasıyla Türkçe konuştuğunu belirten Gülnar Amanova, onları dinleye dinleye Türkçe konuşmayı öğrendiğini söyledi.

Amanova, İstanbul'u ziyaret ettiğini ve Türk yemeklerini sevdiğini vurgulayarak ileride Anadolu'daki tarihi yerleri, Ankara, İzmir, Antalya'yı görmek istediğini ifade etti.

Bir sonraki ziyaretinde, Türkiye'de sadece Türkçe konuşmak istediğini belirten Amanova, Türkmenistanlı bir gazeteci olarak Türkiye'deki tarihi yerleri görüp haber yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Avaza temiz sokakları ve düzeniyle dikkati çekiyor

Avaza'ya ulaşıldığında ilk dikkati çeken şeylerden biri, şehre hakim olan "beyaz" renk oluyor. Avaza'daki bina ve araçların büyük çoğunluğu beyaz. Uyumun bozulmaması amacıyla trafik ışıkları ve otobüs durakları dahi açık gri renkte.

Derli toplu bir şehircilik anlayışının hakim olduğu bölgede, sokaklarda çöp görmek neredeyse imkansız. Hem çöp atmanın büyük cezasının olması hem de bilinçli halk sayesinde sokaklar temiz kalıyor.

Kaynak: AA

Türkmenistan, Havacılık, Ekonomi, turist, Turizm, Güncel, Kültür, Çevre, Yaşam, Avaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avaza: Türkmenistan'ın Turizm Cenneti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
15:30
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 11:15:16. #7.13#
SON DAKİKA: Avaza: Türkmenistan'ın Turizm Cenneti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.