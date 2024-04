Avcılar Belediyesi Spor Kulübü 34 madalyayla döndü

Güncel

(İSTANBUL) - Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun Kocaeli'de düzenlediği '23 Nisan Muay Thai Turnuvası'na 34 sporcu ile katılan Avcılar Belediyesi Spor Kulübü, 34 madalyayla ilçeye geri döndü.

Kocaeli Gebze'de 25-28 Nisan 2024 tarihlerinde Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 34 sporcu ile katılan Avcılar Belediyesi Spor Kulübü, 34'te 34 yaparak takım halinde en fazla madalya kazanan spor kulübü oldu.

Kendi yaş gruplarında 23 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan sporcuları ilk tebrik eden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara oldu. Çaykara, "Gittiği her turnuvadan başarılarla dönen Avcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Her geçen gün kendilerine daha büyük hedefler koyan kardeşlerimin her zaman yanında olacağım" dedi.