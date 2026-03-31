Avcılar'da Bebek Kıyafeti Hırsızlığı
Avcılar'da Bebek Kıyafeti Hırsızlığı

31.03.2026 10:29
Mağaza önünde çocuk kıyafetleri çalan Nazan A. yakalandı, çalınan ürünler sahibine teslim edildi.

AVCILAR'da mağaza önünde kaldırımda sergilenen çocuk kıyafetlerini çaldıkları belirlenen şüphelilerden Nazan A. yakalandı. Çalınan 4 bebek takımı bulunarak iş yerine teslim edildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde 23 Mart'ta meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen biri bebek arabalı 3 kadın, mağaza önünde askıda sergilenen çocuk kıyafetlerinden seçtikleri takımları pazar arabasına koyarak uzaklaştı. Yaklaşık bin 500 lira değerindeki 4 bebek takımının çalındığı, ürünlerin yerinde olmadığı fark edilince ortaya çıktı. Kamera kayıtlarını inceleyen iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden Nazan A.'yı gözaltına aldı. Firuzköy Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelinin, arkadaşlarıyla birlikte çaldığı 4 bebek takımı ele geçirilerek iş yeri sahiplerine teslim edildi. Öte yandan Nazan A.'nın başka bir iş yerinden de 5 litrelik 4 şişe ayçiçek yağı çaldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna’nın annesi kahreden gerçeği açıkladı Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna'nın annesi kahreden gerçeği açıkladı
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İmamoğlu’nun yargılandığı davada ara karar Savunması için de yeni soruşturma açıldı İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar! Savunması için de yeni soruşturma açıldı

10:04
Leroy Sane’ye hazırlık maçında büyük şok Cevabı çok fena verdi
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
09:25
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
08:55
CHP’li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
