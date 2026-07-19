Avcılar'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı - Son Dakika
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Avcılar'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Avcılar\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı
19.07.2026 13:19
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Avcılar'da kafede iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı, polis havaya ateş açarak müdahale etti.

AVCILAR'da kafede iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada kafede olan polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Olayda 3 şüpheli gözaltına alınırken, hafif yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Dışarıya çıkan taraflar birbirlerine bıçak, tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Bu sırada kavgayı gören bir polis silahıyla havaya 2 el ateş ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada hafif yaralandığı belirlenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Avcılar'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı - Son Dakika
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