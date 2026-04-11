Avcılar'da Bina Kontrollü Yıkımda Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da yıkım sırasında çöken binada operatör yara almadan kurtuldu, olay anı kamerada kaydedildi.

Avcılar'da kontrollü şekilde yıkımına başlanan 4 katlı bina, çalışma sırasında aniden çöktü. İş makinesinin kısmen enkaz altında kaldığı olayda operatör yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı. İş makineleriyle ikinci kat seviyesinde yapılan yıkım sırasında bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anında manevra yapmaya çalışan iş makinesi ve beton kesme makası kısmen enkaz altında kaldı.

OPERATÖR YARA ALMADAN ÇIKARILDI

Çevreyi yoğun bir toz bulutunun kapladığı olay sonrası firma görevlileri enkaza koştu. İş makinesi operatörü, mahsur kaldığı kabinden mesai arkadaşları tarafından yara almadan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, bölgede inceleme yaptıktan sonra ayrıldı.

'BİNANIN İÇİNİ OYUNCA GÖÇTÜ'

Yıkım çalışmalarını izlediği sırada olaya tanık olan Veysel Yetkin, "İş makineleri binanın içini oyuyordu, o sırada göçme oldu. Hemen 112'yi aradık" dedi. Binanın çöktüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:40:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.