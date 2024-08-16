Avcılar\'da boş arazide bulunan barakalar yıkıldı

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AVCILAR'da Cihangir Mahallesi'nde boş arazide bulunan barakalar, zabıta ekipleri tarafından yıkıldı.

Cihangir Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ne yakın noktadaki bir arazide bulunan barakaların tahliye edilmesi için, tebligat gönderildi. Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş hayvanların da bulunduğu alandaki barakalar tahliye edilmeyince, Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İş makinalarıyla yıkım yapılırken, barakaların yapımında kullanılan malzemeler de kamyonlara yüklendi. Barakalardan birinde oturan kişi yıkım çalışmalarına tepki gösterdi.

Avcılar Belediyesi Zabıta Amiri Adnan Karakoç barakalarla ilgili yoğun şikayet aldıklarını belirterek, "Burada oturan sakinlerimiz sürekli rahatsız olduklarını bildiriyordu. Yasal olarak ilk ihbarnamemizi yaptık, şu anda da yıkımı gerçekleştiriyoruz. Tebligat yapılanlar bunları kaldırmadığı için biz kaldırıyoruz. Herhangi bir izni olmaksızın yapmış oldukları barakalar. İşgal sözkonusu bunları kaldırıyoruz" dedi. Kaçak baraka ve ahırlarla ilgili belediye ekiplerinin çalışmalarının süreceği öğrenildi.