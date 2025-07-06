Avcılar'da Cinayet: Murat Yıldız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avcılar'da Cinayet: Murat Yıldız Hayatını Kaybetti

06.07.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da evde silahla vurulan Murat Yıldız hayatını kaybetti, 6 şüpheli aranıyor.

AVCILAR'da bir evde çıkan kavgada silahla vurulan Murat Yıldız hayatını kaybetti. Polis evde bulunan bir kadını gözaltına alırken, olaydan sonra binadan ayrılan 2'si kadın 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Evde Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Berik Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın birinci katında yaşandı. Evden gelen kadın çığlığı ve ardından silah sesleri üzerine çevre sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Murat Yıldız'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan kadın ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olaydan sonra binadan ayrıldığı tespit edilen 2'si kadın 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

NARKOTİK POLİSİ DEVREDE

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada bir süre önce uyuşturucu iddiaları üzerine bu adrese narkotik ekiplerinin operasyon düzenlediğini belirledi. Çevre sakinlerinin gece geç saatlerde çok sayıda araçla bazı kişilerin gelip gittiğini belirtmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinden destek istendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü sırada Narkotik Şube ekipleri, evde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Bunun üzerine özel eğitimli narkotik köpeği de eve getirilerek arama yapıldı. Ancak, ikinci aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı.

CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemenin ardından vücudunda darbe izine rastlanan ve isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiği belirlenen Murat Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

'ÖNCE KADIN ÇIĞLIĞI SONRA SİLAH SESİ GELDİ'

Olay ile ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Okan Ateş, "Bir kadın çığlığı sesi geldi. İlkinde markete gidiyordum. Döndüm baktım umursamadım, aile kavgasıdır diye. Eve döndükten sonra tekrar bağırma ve silah sesi geldi. Ne oluyor demeye kalmadan ikinci silah sesi geldi. Polisi aradım, polis geldi. Çıkanları tarif ettik görebildiğimiz kadarıyla. Toplamda 2'si kadın 6 kişi çıktı evden. Biri beyaz renkli bir arabaya bindi gitti. Biri kırmızı renkli skutere bindi gitti, hatta kontrol etmeye geldi tekrar. Kimseyi tanımıyoruz. 1-1,5 yıl kadar önce gece narkotik baskın yaptı buraya. Koçbaşıyla girdiler eve. Hiçbir şey bulamadan gittiler. Aynı kişiler. Biz mahalle olarak da şikayetçiyiz. 15 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bunun dışında mahallemizde kavga gürültü olmaz" dedi.

Kaynak: DHA

Murat Yıldız, Uyuşturucu, Adli Tıp, Avcılar, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Cinayet: Murat Yıldız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı Sarıyer'de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı
ABD’de sel felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de sel felaketi! Çok sayıda can kaybı var
Mersin’de iş yerine silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yalova’da tarım işletmesinde yangın 2 itfaiyeci yaralandı Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

09:04
Ödemiş’te şaşırtan görüntü Bir tek Ahmet Türk’ün arsası yanmadı
Ödemiş'te şaşırtan görüntü! Bir tek Ahmet Türk'ün arsası yanmadı
08:34
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi
07:41
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü
02:51
Texas’ta ani sel felaketinde can kaybı 50’ye yükseldi
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi
22:41
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
08:59
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
08:48
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 09:44:37. #7.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da Cinayet: Murat Yıldız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.