Avcılar\'da gece kulübüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı

Avcılar'da gece kulübüne yönelik, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 24 Mart'ta Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'ndeki iş yerinin önünde bekleyen Muhammet Subaşı'nın (25) hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik silahlı saldırıya ilişkin yapılan çalışmada, şüphelilerin kimliği belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
Avcılar Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'ne 24 Mart'ta saat 05.00 sıralarında otomobille gelen 2 şüpheli, pazar tezgahı kuran esnafa gece kulübünün adresini sorduktan sonra silahla ateş edip kaçmıştı. Saldırıda, gece kulübünün önünde duran Muhammet Subaşı ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetmişti.
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Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
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