Avcılar'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Geniş Video İzle

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

23.07.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 11.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ancak alevler büyüyünce itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlattı.

Yangının ilk anlarında alevlere müdahale etmeye çalışan Selim Karadağ o anları anlattı. Karadağ, içeride çok fazla plastik ve tüp olduğunu ifade ederek, "Yangın çıktığını gördüm, ben hortumla müdahale ettim ama ne kadar müdahale edebilirim. Hemen itfaiyeyi aradık. İçeride plastik, naylon, kimyasal dolu. Ne ararsanız var. Her şey buranın içinde yığılıydı. Ben en çok belediyeden şikayetçiyim, buradan da şikayetçiyim. Biz müdahale ettik ama kimyasalları nasıl söndürelim. Bidonlar yandı, variller binanın üzerine fırladı cephenin duvarlarını patlattı. Variller otobanın kenarına sıçradı orada yangın çıktı. Komple mahalle yanıyordu. Burada hasar çok itfaiye hızlı geldi" dedi.

Avcılar\'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı
Kaynak: DHA

Avcılar, İtfaiye, İtfaiye, Çevre, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
14:33 Konserde panik Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu
14:28 Bahçeli’nin ekonomi yorumuna Şimşek’ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli Bahçeli'nin ekonomi yorumuna Şimşek'ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli
14:11 Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez’e sürpriz yaptı Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi
14:04 Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki ’’Korku Evi’’nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki ''Korku Evi''nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi
13:38 Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 15:34:52. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement