Avcılar'da Hafif Ticari Araç Yangını

İstanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM bağlantı yolunda Ispartakule istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü yol kenarına çektiği aracından indi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yangında hafif ticari araçta hasar oluştu.