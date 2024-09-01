Avcılar'da İETT otobüsünün kaza yapması sonucu kapanan D-100 kara yolunun Edirne istikameti yeniden açıldı - Son Dakika
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Avcılar'da İETT otobüsünün kaza yapması sonucu kapanan D-100 kara yolunun Edirne istikameti yeniden açıldı

Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle otobüs yan döndü ve D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve trafik akışı yan yoldan sağlandı. Otobüsün kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.

01.09.2024 13:46
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Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Edirne istikameti yeniden ulaşıma açıldı.

Kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, ekipler aracı kaldırmak için çalışma başlattı.

Otobüsün kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da İETT otobüsünün kaza yapması sonucu kapanan D-100 kara yolunun Edirne istikameti yeniden açıldı - Son Dakika

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