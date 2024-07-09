Avcılar'da İnşaat İşçisi Demirin Kafasına Saplanarak Hayatını Kaybetti

Avcılar'da bir işçi, inşaat alanında yüksekten düşen demirin kafasına saplanması sonucu yaşamını yitirdi.
Firüzköy Mahallesi'ndeki İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Avcılar yerleşkesinde bulunan şantiyede çalışan Yılmaz Tarhan'ın (50) başına yüksekten düşen demir saplandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tarhan'ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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