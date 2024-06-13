Avcılar'da Kaçak Kurbanlık Denetimi: 7 Hayvana 144 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'da Kaçak Kurbanlık Denetimi: 7 Hayvana 144 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Geniş Video İzle

Avcılar'da Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na kaçak getirilen 7 küçükbaş kurbanlık tespit edildi. Hayvan sahibine toplam 144 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca izinsiz yapılan bir ahır ile kurban satış ve kesim yerleri de yıkıldı.

13.06.2024 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVCILAR'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi zabıta, belediye ve polis ekiplerinin de katıldığı denetim yapıldı. Denetimlerde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na 7 küçükbaş kurbanlığın kaçak getirildiği tespit edildi. Hayvan sahibine toplam 144 bin lira idari para cezası uygulandı.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, Fen İşleri ve Temizlik Müdürlüğü, Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetim yaptı.Tahtakale Mahallesi'ndeki denetimlerde kurban pazarında satılmak üzere, Anadolu yakasından Avrupa Yakası'na kaçak getirilen 7 küçükbaş kurbanlık tespit edildi. Kurbanlıkların önce küpe numaraları kontrol edildi ardından da tutanak tutuldu. El konulan 7 küçükbaş kurbanlık veteriner kontrolünden geçirilip kesildi. Hayvan sahibine toplam 144 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde Okul yolu caddesi ile Süphan sokak kesişiminde izinsiz yapılan bir ahır ile kurban satış ve kesim yerleri de yıkıldı.

Avcılar\'da Kaçak Kurbanlık Denetimi: 7 Hayvana 144 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı
Kaynak: DHA

Anadolu Yakası, Kurban Bayramı, Avcılar, Kurban, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Kaçak Kurbanlık Denetimi: 7 Hayvana 144 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:33. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da Kaçak Kurbanlık Denetimi: 7 Hayvana 144 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement