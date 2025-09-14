Avcılar'da Kadına Zorla Araç Bindirme Anları - Son Dakika
Avcılar'da Kadına Zorla Araç Bindirme Anları

Haberin Videosunu İzleyin
Avcılar\'da Kadına Zorla Araç Bindirme Anları
14.09.2025 15:09
Haberin Videosunu İzleyin
Avcılar\'da Kadına Zorla Araç Bindirme Anları
Haber Videosu

Kadın, bir erkek tarafından zorla cipe bindirilirken görüntülendi. Polis inceleme başlattı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kadın, bir erkek tarafından zorla gri bir cipe bindirildi.

KADININ ÇIĞLIKLARI SOKAĞI İNLETTİ

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadının "Bırak" diye bağırışları sokağı inletti. Görüntülerde adamın, kadını zorla aracın arka koltuğuna bindirdiği daha sonra ise direksiyon başına geçerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da Kadına Zorla Araç Bindirme Anları - Son Dakika

SON DAKİKA: Avcılar'da Kadına Zorla Araç Bindirme Anları
