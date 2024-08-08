Avcılar'da Kafede Cep Telefonu Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'da Kafede Cep Telefonu Çalındı

Geniş Video İzle

Avcılar'da bir kafede kasa yakınına bırakılan cep telefonu çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

08.08.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, AVCILAR'da bir kafede kasa yakınına bırakılan cep telefonu çalındı. Önce etrafı kontrol eden ardından da cep telefonunu alan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avcılar'da alışveriş merkezinde bulunan bir kafede kasa yanına bırakılan cep telefonunu gören bir şüpheli önce çevreyi kontrol etti. Ardından da cep telefonunu arka cebine koyup dükkandan dışarı çıktı. Alışveriş merkezindeki kafeden hızla uzaklaşan şüpheli bir süre sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonu sahibi olay sonrası görüntüleri sosyal medyadan paylaştı; ardından da polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler cep telefonunu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar\'da Kafede Cep Telefonu Çalındı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Avcılar, Güvenlik, Güvenlik, Hırsızlık, Hırsızlık, İstanbul, İstanbul, Suç, Suç, 3.Sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Kafede Cep Telefonu Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:42:15. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da Kafede Cep Telefonu Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement