Avcılar\'da Kamyonet Kaza Yaptı, Yaralı Yok

AVCILAR'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki sacları devirdikten sonra arsaya uçtu. Ters dönen kamyonetteki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Firuzköy Mahallesi 832'nci Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan Balcıbük Caddesi'ne çıkan 34 FUM 622 plakalı kamyonet, virajı dönerken sürücüsünün direksiyona hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıkarak, duvardan arsaya uçtu. Arsada ters duran kamyoneti görenler yardıma koştu. Araçtaki iki kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen araçtan çıkan 2 kişinin, kazadan yara almadan kurtulduğu anlaşıldı. Araç, çekici ile kaldırıldı.