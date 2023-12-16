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AVCILAR'DA KANLI TARTIŞMA: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, BABA VE ANNESİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI -2 - Son Dakika
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AVCILAR'DA KANLI TARTIŞMA: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, BABA VE ANNESİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI -2

AVCILAR'da oğlunu öldüren saldırgan babası ile annesini yaraladıktan sonra kaçtı. Olayda Onur Güneş hayatını kaybetti. Saldırgan Ali Güneş ise aranıyor.

16.12.2023 - 21:06,
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AVCILAR'DA KANLI TARTIŞMA: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, BABA VE ANNESİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI -2 (ölen kişinin fotoğrafıyla)

İhsan DÖRTKARDEŞ - Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da oğlunu öldüren saldırgan babası ile annesini yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Güneş (52), oğlu ile babasının evine gitti. Ali Güneş tartıştığı babası Paşa Güneş'e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı. Ali Güneş kendisini engelemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş (23) tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gülşah Güneş, polise verdiği ilk ifadede torununu öldüren oğlu Ali Güneş'in alkollü olarak sık eve geldiğini ve sorun çıkardığını söyledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve haraket gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aramalarını sürdürüyor.

AVCILAR\'DA KANLI TARTIŞMA: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, BABA VE ANNESİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI -2
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AVCILAR'DA KANLI TARTIŞMA: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, BABA VE ANNESİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI -2 - Son Dakika
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